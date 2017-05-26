Шахназаров предложил менее нервно реагировать на ситуацию с Серебренниковым

Режиссер Карен Шахназаров не видит повода для беспокойства в деле о хищении, свидетелем по которому проходит художественный руководитель «Гоголь-центра» и основатель «Седьмой студии» Кирилл Серебренников. Об этом в пятницу, 26 мая, он рассказал ТАСС.

«Его же не посадили, никто не бросил в темницу, строго говоря. История, конечно, неприятная. Я не очень понимаю, из-за чего такая нервическая реакция», — заявил Шахназаров.

Режиссер также предположил, что Серебренников не был в курсе финансовых дел «Седьмой студии».

«Допускаю, что он человек творческий, и там что-то кто-то химичил», — отметил он.

Ранее по делу о хищениях 200 миллионов рублей, выделенных «Седьмой студии» государством на популяризацию искусства, были задержаны бывший бухгалтер организации Нина Масляев и бывший гендиректор Юрий Итин. Масляева согласилась признать вину и сотрудничать со следствием. Итин, который отрицает свою вину, был помещен под домашний арест.

23 мая дома Серебренникова и в «Гоголь-центре» прошли обыски, связанные с расследованием.

В поддержку режиссера выступили представители театрального сообщества. 24 мая актер Евгений Миронов передал президенту России Владимиру Путину письмо в защиту Серебренникова.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал вполне приемлемыми проверки в отношении худрука «Гоголь-центра».