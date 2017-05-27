В Совфеде назвали паранойей слова Порошенко о «щупальцах Кремля»

Слова президента Украины Петра Порошенко о «щупальцах Кремля», которые якобы тянутся к «глоткам ключевых столиц Европы», являются проявлением паранойи. Такое мнение в субботу, 27 мая, высказал зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, передает ТАСС.

«Типичная паранойя. Как бы Украина не осталась без президента», — сказал сенатор.

Клинцевич напомнил, как 22 мая 1949 года министр военно-морского флота США Джеймс Форрестол выбросился из окна госпиталя с криком «Русские идут!». Сенатор пояснил, что эта фраза «впечаталась в память человечества как символ сначала антисоветской, а затем антироссийской истерии». По мнению Клинцевича, высказывание Порошенко подобно крику Форрестола.

Он также пояснил, что существует русский мир как геополитическое и социокультурное явление, и его влияние на человечество «действительно огромно». «И вот эти "щупальца" обрезать в принципе невозможно», — заявил Клинцевич.