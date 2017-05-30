Количество пострадавших от урагана в Москве приблизилось к 140

Число пострадавших от урагана в Москве приблизилось к 140. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах столицы.

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«На данный момент медицинская помощь понадобилась 137 пострадавшим. Это число неокончательное», — отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось о 50 пострадавших.

Сильный ливень с грозами и порывистым ветром начался в Москве в понедельник, 29 мая, во второй половине дня. В разных районах города зафиксированы случаи падения деревьев и рекламных щитов, одну из остановок общественного транспорта вырвало из земли.

На данный момент подтверждена информация о гибели 11 человек в столице.