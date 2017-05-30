Количество пострадавших от урагана в Москве приблизилось к 140

Число пострадавших от урагана в Москве приблизилось к 140. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах столицы.
«На данный момент медицинская помощь понадобилась 137 пострадавшим. Это число неокончательное», — отметил собеседник агентства.
Ранее сообщалось о 50 пострадавших.
Сильный ливень с грозами и порывистым ветром начался в Москве в понедельник, 29 мая, во второй половине дня. В разных районах города зафиксированы случаи падения деревьев и рекламных щитов, одну из остановок общественного транспорта вырвало из земли.
На данный момент подтверждена информация о гибели 11 человек в столице.