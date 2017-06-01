Шувалов объявил искоренение бедноты большой целью для русских

Первый вице-премьер Игорь Шувалов объявил большой целью для русских искоренение бедноты. Об этом он заявил в ходе Петербургского международного экономического форума, передает Rambler News Service.

По словам чиновника, для решения этой задачи необходима «возможность вырваться при наличии и финансовых инструментов, и инструментов социальной политики из бедноты для любого, кто хочет это, это — становиться успешным предпринимателем».

Россия в настоящее время развивает интеграционные процессы и стремится к открытости, так как это помогает росту благосостояния страны, добавил Шувалов.

XXI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2017) начал работу 1 июня. Главной темой форума в этом году станут поиски нового баланса в глобальной экономике. Основные мероприятия ПМЭФ состоятся с 1 по 3 июня. В ходе главной сессии будут обсуждаться основные мировые экономические тренды, ключевые темы международной повестки дня. В прошлогоднем форуме приняли участие около 12 тысяч человек из 130 стран мира.

