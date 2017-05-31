Бизнес
 

Шувалов обсудил с представителем Google участие компании в проектах в России

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Первый вице-премьер Игорь Шувалов обсудил с представителем Google участие компании в проектах в России и их возможный вклад в реализацию программы развития цифровой экономики. Об этом Шувалов сообщил РИА Новости.

«Они готовы участвовать в программе развития малого бизнеса и в программе развития экономик моногородов, мы обсуждали их возможность участия в проектах здравоохранения, по безопасному дорожному движению», — сказал Шувалов, пояснив, что со стороны компании речь идет о технологиях, а не о финансировании.

Также Шувалов сообщил, что Google удовлетворен разрешением спора с Федеральной антимонопольной службой.

Встреча прошла в рамках Петербургского международного экономического форума. В ней со стороны Google участвовал вице-президент по взаимодействию с государственными и общественными институтами в регионе Европы, Ближнего Востока и Африки Никлас Лундблад.

Двухлетнее разбирательство между ФАС и Google завершилось 17 апреля заключением сторонами мирового соглашения сроком на шесть лет и девять месяцев. Компания согласилась не только выплатить штраф, но и предоставить всем россиянам возможность самостоятельно выбрать поисковую систему на гаджетах с операционной системой Android.

В ноябре 2016 года сообщалось, что ФАС назначила штраф для двух структур, входящих в компанию, — Google Inc. и Google Ireland Limited, по 0,5 миллиона рублей для каждой.

В сентябре 2015-го ФАС признала Google нарушившим часть 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции (злоупотребление доминирующим положением). Ведомство пришло к выводу, что действия Google приводили к запрету на предустановку на мобильные устройства конкурирующих приложений других разработчиков.

Кроме того, нарушением было признано предоставление контрагентам-производителям мобильных устройств, предназначенных для продажи в России, магазина приложений Google Play на определенных условиях. К ним относятся обязательная предустановка вместе с Google Play ряда других приложений компании, их размещение в приоритетных местах на экране, обязательная установка поисковика Google «по умолчанию».

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