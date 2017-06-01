P&G заявила об инвестировании 5 миллиардов рублей в завод в Тульской области

Компания Procter & Gamble (P&G) приняла решение об инвестировании 5 миллиардов рублей в развитие собственного завода в Новомосковске Тульской области. Данное решение было зафиксировано в соглашении, подписанном 1 июня, в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2017) между компанией и губернатором региона Алексеем Дюминым. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В сообщении отмечается, что инвестиции пойдут на модернизацию и увеличение объемов российского производства продукции P&G в Новомосковске, создание новых рабочих мест и расширение сотрудничества с местными поставщиками. В рамках модернизации завода компания вложит средства в развитие новых экологически чистых технологий, применение которых позволит сделать производство полностью безотходным в течение двух лет.

Как отмечают в компании, с 2010 года завод в Новомосковске сократил потребление электроэнергии и воды, а также выбросы в атмосферу на 20 процентов. Кроме того, на производстве завод использует около 80 процентов вторичной бумаги для производства упаковки для стиральных порошков.

Реализация объявленной инвестиционной программы рассчитана на ближайшие два года для наращивания локализации производства в трех крупнейших категориях: средства по уходу за домом, средства по уходу за тканями и средства по уходу за детьми.

В 2016 году P&G инвестировала один миллиард рублей в развитие производственного центра бренда Gillette в Санкт-Петербурге.