Силуанов заявил о необходимости «буйных реформаторов» для российской экономики

Для позитивных изменений в российской экономике необходимы люди, активно генерирующие идеи. Об этом в пятницу, 2 июня, заявил глава Минфина Антон Силуанов, сообщает Rambler News Service.

По его словам, некоторые воспринимают реформы как источник дополнительного финансирования. «Если дали ресурсы, будут реформы... Такой подход не может лечь в основу следующей команды. Потому что нужны такие, знаете... буйных мало. Это такие люди, которые генерировали бы сами реформы и не ждали команд сверху», — сказал он в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме.

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Один из приоритетов финансового ведомства — приведение бюджета к балансу, подчеркнул министр. «Для Минфина 2018 год начинается уже сегодня, потому что мы готовим трехлетний план. От того, какие задачи и параметры заложены, во многом будет зависеть и то, что будут делать в 2018 году», — отметил Силуанов.

30 мая бизнес-омбудсмен Борис Титов сообщил, что проекты стратегий социально-экономического развития России, представленные Центром стратегических разработок (ЦСР) и Столыпинским клубом, будут объединены в один документ.

В конце апреля первый вице-премьер Игорь Шувалов заявил, что Минэкономразвития должно стать неформальным штабом экономических реформ. По его мнению, в таком статусе министерство объединит разные идеи.

В конце 2016 года президент России Владимир Путин поручил кабмину утвердить план действий правительства до 2025 года, которые позволили бы обеспечить темпы роста российской экономики на уровне выше мировых к 2019-2020 годам.