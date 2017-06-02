Остановленные из-за падения цен на нефть предприятия ТМК в США вновь заработают

Трубная металлургическая компания (ТМК) запустит предприятия в США, остановленные в 2016 году из-за падения цен на нефть. Об этом заявил председатель совета директоров ТМК Дмитрий Пумпянский, выступая на ПМЭФ-2017, передает ТАСС.

«Мы набираем людей. На сегодня у нас две тысячи работников в США. К концу году мы выйдем на три тысячи, как это было до падения цен на нефть», — сказал он.

Североамериканский дивизион ТМК включает 12 предприятий. Их мощности позволяют ежегодно выпускать 1,39 миллиона тонн трубной продукции.

XXI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2017) начал работу 1 июня. Главной темой форума в этом году станут поиски нового баланса в глобальной экономике. Основные мероприятия ПМЭФ состоятся с 1 по 3 июня. В ходе главной сессии будут обсуждаться основные мировые экономические тренды, ключевые темы международной повестки дня. В прошлогоднем форуме приняли участие около 12 тысяч человек из 130 стран мира.

