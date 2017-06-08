В сети появилось видео нападения боевиков ИГ на парламент Ирана

Видеозапись нападения на парламент Ирана появилась в СМИ. Ее 8 июня публикует Ruptly.

Национальная разведка Ирана также опубликовала имена и фотографии пяти подозреваемых нападавших.

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Утром 7 июня группа вооруженных лиц устроила стрельбу в парламенте Ирана.

Примерно в то же время двое мужчин и женщина открыли стрельбу в здании мавзолея аятоллы Рухоллы Хомейни, а еще одна женщина активировала взрывное устройство, закрепленное на теле.

В результате погибли 17 человек, пострадали 43. Ответственность за нападения взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство». Группировка пообещала устроить в стране новые теракты.

