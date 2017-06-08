В МВД Ирана подробно рассказали об устроивших атаки в Тегеране террористах

Пятеро задержанных, подозреваемых в совершении терактов в иранской столице 7 июня, подозреваются в связях с экстремистской группировкой «Исламское государство». Об этом в четверг, 8 июня, сообщает МВД Ирана, передает Reuters.

«Все пятеро — иранцы. Ранее они осуществляли террористическую деятельность в Ракке и Мосуле», — отметили в ведомстве.

Сообщается, что в прошлом году они вернулись в Иран.

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Утром 7 июня группа вооруженных лиц устроила стрельбу в парламенте Ирана.

Примерно в то же время двое мужчин и женщина открыли стрельбу в здании мавзолея аятоллы Рухоллы Хомейни, а еще одна женщина активировала взрывное устройство, закрепленное на теле.

В результате погибли 17 человек. Ответственность за нападения взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство». Группировка пообещала устроить в стране новые теракты.