СМИ сообщили о 16 погибших в результате теракта в Тегеране

Число жертв террористических атак в Тегеране увеличилось до 16 человек. Об этом в Twitter сообщает агентство Tasnim.

— Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) 08 июня 2017, 07:59

Заместитель министра внутренних дел Ирана Мохаммад Хоссейн Золфагари ранее заявил, что погибли 13 человек, еще 43 человека получили ранения.

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Утром 7 июня несколько человек устроили стрельбу в парламенте Ирана. Также сообщалось, что одному из нападавших удалось покинуть здание, после чего он якобы открыл огонь на улице.

Примерно в то же время двое мужчин и женщина открыли стрельбу в здании мавзолея аятоллы Рухоллы Хомейни, а еще одна женщина активировала взрывное устройство, закрепленное на теле.

Один из нападавших отравился цианидом, чтобы не попасть в руки властей, еще одного мужчину застрелили силовики. Женщина, которая участвовала в стрельбе в мавзолее, была задержана.

Ответственность за нападения взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство». Группировка пообещала устроить в стране новые теракты.