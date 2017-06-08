СМИ сообщили о 16 погибших в результате теракта в Тегеране

Число жертв террористических атак в Тегеране увеличилось до 16 человек. Об этом в Twitter сообщает агентство Tasnim.
Заместитель министра внутренних дел Ирана Мохаммад Хоссейн Золфагари ранее заявил, что погибли 13 человек, еще 43 человека получили ранения.
Утром 7 июня несколько человек устроили стрельбу в парламенте Ирана. Также сообщалось, что одному из нападавших удалось покинуть здание, после чего он якобы открыл огонь на улице.
Примерно в то же время двое мужчин и женщина открыли стрельбу в здании мавзолея аятоллы Рухоллы Хомейни, а еще одна женщина активировала взрывное устройство, закрепленное на теле.
Один из нападавших отравился цианидом, чтобы не попасть в руки властей, еще одного мужчину застрелили силовики. Женщина, которая участвовала в стрельбе в мавзолее, была задержана.
Ответственность за нападения взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство». Группировка пообещала устроить в стране новые теракты.