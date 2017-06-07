Число жертв теракта в Тегеране выросло до 13

Количество погибших в результате терактов в Тегеране в среду, 7 июня, увеличилось до 13. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заместителя министра внутренних дел Ирана Мохаммада Хоссейна Золфагари. Он добавил, что ранены 43 человека.
Ранее сообщалось о 12 погибших и 39 пострадавших.
Утром 7 июня несколько человек устроили стрельбу в парламенте Ирана. Также сообщалось, что одному из нападавших удалось покинуть здание, после чего он якобы открыл огонь на улице.
Примерно в то же время двое мужчин и женщина открыли стрельбу в здании мавзолея аятоллы Рухоллы Хомейни, а еще одна женщина активировала взрывное устройство, закрепленное на теле.
Один из нападавших отравился цианидом, чтобы не попасть в руки властей, еще одного мужчину ликвидировали силовики. Женщина, которая участвовала в стрельбе в мавзолее, была задержана.
Ответственность за нападения взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство». Группировка пообещала устроить в стране новые теракты.
Корпус стражей Исламской революции заявил, что к нападениям причастна Саудовская Аравия. «Этот теракт произошел спустя всего неделю после встречи американского президента Дональда Трампа с главами государств, которые поддерживают террористов», — подчеркнул КСИР.