Манчини рассказал о задачах в «Зените»

Основная задача итальянского тренера Роберто Манчини в «Зените» — вернуть клуб в Лигу чемпионов. Об этом специалист заявил на своей презентации в качестве наставника санкт-петербургского клуба. Слова Манчини приводит ТАСС.

«Главная задача — вернуться в Лигу чемпионов, и мы сможем сделать это вместе. Мы постараемся попасть в Лигу чемпионов уже в следующем сезоне за счет победы в чемпионате. "Зенит" — чемпион!», — сказал Манчини.

По словам 52-летнего специалиста, лимит на легионеров ему не помешает. «У меня был опыт работы с лимитом на легионеров в турецком чемпионате, поэтому та база российских игроков, которая есть в "Зените", вполне достаточна для меня. Это не проблема», — заявил итальянец.

Манчини возглавил «Зенит» 1 июня и подписал контракт на три года с возможностью продления еще на два сезона.

Он стал вторым итальянским тренером в истории «Зенита». С 2009 по 2014 год клуб возглавлял его соотечественник Лучано Спаллетти, который дважды выиграл с командой чемпионат России, а также побеждал в Кубке и Суперкубке страны.