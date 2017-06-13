США впервые не поздравили Россию с 12 Июня

США впервые за 25 лет не прислали в российское посольство поздравление с Днем России. Об этом агентству РИА Новости рассказал представитель дипведомства Николай Лахонин.
«Мы можем подтвердить, что от американской стороны не получено поздравление с Днем России. Такое впервые на нашей памяти. Выводы делайте сами», — сказал Лахонин.
Это заявление прозвучало одновременно с высказыванием госсекретаря Рекса Тиллерсона о том, что российско-американские отношения находятся на рекордно низком уровне, и продолжают ухудшаться.
День России отметили 12 июня в пятнадцатый раз. Десять лет до этого он существовал как День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации (в народе — День независимости). Документ об учреждении праздника был принят на первом съезде народных депутатов РСФСР в 1990 года. 12 июня в России объявлен выходным днем.
В столице в праздничных мероприятиях и массовых гуляньях приняли участие примерно 2,5 миллиона человек.
День России празднуют и в регионах. В Крыму также прошли народные гулянья — жители Симферополя вышли на улицы в народных костюмах и с музыкальными инструментами. В Севастополе состоялся «Офицерский бал», в котором приняли участие около 200 пар.