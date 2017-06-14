«Зенит» объявил о первом новичке при Манчини

«Зенит» объявил о подписании контракта с полузащитником грозненского «Ахмата» Далером Кузяевым. Об этом сообщает пресс-служба петербургского клуба.

Соглашение с 24-летним футболистом рассчитано на три года. Он стал первым новичком сине-бело-голубых после прихода в клуб нового тренера Роберто Манчини. Контракт с 52-летним итальянцем рассчитан на три года с возможностью продления еще на два сезона.

До переезда в Грозный в 2014 году Кузяев три года провел в академии «Зенита». За «Терек», переименованный в «Ахмат», игрок выступал с 2014 года. В прошлом сезоне провел 27 матчей в российской премьер-лиге и отдал две голевые передачи.