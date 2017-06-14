Неподалеку от Ниагарского водопада перевернулся грузовик с токсичными веществами

Перевозившийся ядовитые вещества грузовик перевернулся на шоссе в районе канадского города Сент-Катаринс, расположенном в 20 километрах от Ниагарского водопада. Об этом сообщает телеканал CTV.

Авария произошла 13 июня, в 15:00 по местному времени (22:00 мск). В машине находился токсичный взрывоопасный газ фосфин, при вдыхании которого могут быть поражены нервная система и легкие человека.

В результате в радиусе двух километров были эвакуированы местные жители, полиция перекрыла движение на трассе.

По данным телеканала, прибывшие на место ЧП специалисты сообщили, что при опрокидывании цистерны с фосфином утечки не произошло. Однако на месте аварии начался пожар. В результате случившегося никто не пострадал.

Причины произошедшего выясняются.