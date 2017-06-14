Туристам на МТЗ предложат собрать трактор

Минский тракторный завод (МТЗ) запустил программу промышленного туризма, в рамках которой все желающие смогут поучаствовать в сборке машины. Об этом в среду, 14 июня, рассказал специалист по связям с общественностью предприятия Павел Тухто, передает ТАСС.
По его словам, обзорные экскурсии на заводе проводятся с января, но на предприятии решили расширить их программу. Тухто уточнил, что уже с этого месяца туристов будут «катать на самом мощном серийном тракторе "Беларус"» и дадут им возможность выполнить некоторые операции для сборки трактора.
«Всего мы предложим нашим гостям поучаствовать в пяти производственных операциях», — отметил Тухто. Он уточнил, что среди них — «установка рулевой тяги, трубок рулевого управления, подсборка переднего крана».
За участие в программе иностранец должен будет заплатить 9 рублей (около 5 долларов), а гражданин страны — 5 рублей. Посетитель получит фирменную спецодежду и схему сборки.
Все действия туристов будут строго контролироваться сотрудниками завода. По окончании работ гостю выдадут диплом об участии в сборке трактора определенной модели с конкретным серийным номером, отметил представитель предприятия.
Также Тухто подчеркнул, что с начала года завод уже принял более тысячи туристов, четверть из которых иностранцы. «Наибольший интерес к нашему предприятию проявляют туристы из Эстонии, Испании, Литвы, Финляндии и России», — уточнил специалист, добавив, что всего на заводе побывали граждане 18 стран.