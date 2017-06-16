Турецкая оппозиция начала марш протеста из Анкары в Стамбул

Сторонники главной оппозиционной Народно-республиканской партии Турции (НРП) начали шествие из Анкары в Стамбул (около 450 километров — прим. «Ленты.ру») в знак протеста против приговора депутату от НРП Энису Бербероглу. Видео с места событий публикует Ruptly.

Проходя мимо тюрьмы в Анкаре в районе Малтепе, где содержится депутат, активисты скандировали «справедливость». По словам лидера НРП Кемаля Кылычдароглу, партия выступает против того, чтобы в тюрьмах сидели журналисты, преподаватели по политическим мотивам. «Я буду идти до самого Стамбула. Мы будем продолжать наш марш до тех пор, пока в Турцию не вернется справедливость», — приводит слова политика РИА Новости.

В среду, 14 июня, Бербероглу был приговорен к 25 годам тюрьмы по обвинению в политическом и военном шпионаже. В 2015 году он передал оппозиционной газете Cumhuriyet информацию о том, что турецкая разведка якобы снабжала боевиков в Сирии оружием и боеприпасами. Обвинение требовало для Бербероглу пожизненного заключения. Он стал первым депутатом турецкого парламента, получившим реальный тюремный срок.