Промоутер Ковалева рассказала о дальнейшей карьере боксера

Российский боксер Сергей Ковалев не будет завершать карьеру после второго поражения от американца Андре Уорда. Об этом рассказала промоутер спортсмена Кэти Дува. Ее слова приводит «Р-Спорт» в воскресенье, 18 июня.

«Ковалев проведет следующий бой осенью. Он в порядке», — сообщила Дува, не уточнив, кто будет его соперником.

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В ночь на 18 июня Ковалев проиграл Уорду техническим нокаутом в восьмом раунде. Рефери Тони Уикс принял решение остановить бой, когда россиянин перестал защищаться после серии ударов соперника, часть которых пришлась ниже пояса. Позднее Уикс признал, что ошибочно остановил бой, а Уорд действовал против правил.

Ковалев потерпел второе подряд поражение в карьере, оба — от Уорда. Он одержал 30 побед при одной ничьей. Уорд выиграл все 32 поединка в профессиональной карьере (16 нокаутом).