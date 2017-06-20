Игрок «Спартака» Промес записал рэп с партнером по сборной Нидерландов

Видео: qpromes / Instagram

Полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес записал рэп-композицию и снял на нее клип вместе с партнером по сборной Нидерландов Мемфисом Депаем. Фрагмент видео футболист красно-белых выложил в своем Instagram.

Премьера клипа запланирована на ближайшие выходные.

В минувшем сезоне Промес, выигравший со «Спартаком» чемпионат России, провел 26 матчей в первенстве страны, в которых забил 12 мячей и сделал девять голевых передач. На счету Депая, выступающего за французский «Лион», пять голов и 10 передач в 17 встречах национального первенства. Команда по итогам сезона заняла четвертое место в чемпионате Франции.