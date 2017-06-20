Австралия приостановила авиаудары по Сирии

Австралия решила приостановить нанесение авиаударов в Сирии в связи со сбитым ВВС США сирийским истребителем и последовавшей за этим реакцией России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Минобороны страны.
В ведомстве отметили, что «временно прекратили операцию, руководствуясь мерами предосторожности».
Вечером 18 июня Минобороны Сирии заявило, что самолет ВВС страны был сбит в районе Ракки во время выполнения задач против боевиков ИГ. Пилота удалось спасти. Коалиция во главе с США подтвердила уничтожение самолета, указав, что он сбрасывал бомбы в непосредственной близости от позиций вооруженных формирований «Сил демократической Сирии».
Согласно информации Минобороны России, Су-22 выполнял боевую задачу в 40 километрах к юго-западу от Ракки и был атакован американским истребителем F/A-18.
Россия сочла произошедшее актом агрессии и помощью террористам, после чего было прекращено взаимодействие с США в рамках меморандума о безопасности полетов.
В Пентагоне сообщили, что Соединенные Штаты намерены изменить зоны полетов своих боевых самолетов над Сирией.
Международная коалиция во главе с США действует на территории Сирии с сентября 2014 года. Операция проводится без согласия Дамаска.