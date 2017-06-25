Определились полуфинальные пары Кубка конфедераций. Сборная Германии встретится с мексиканцами, а команда Португалии сыграет с чилийцами. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Немцы обыграли Камерун со счетом 3:1 и заняли первое место в группе B. За Германию отличились Кемер Демирбай и Тимо Вернер, оформивший дубль. Автогол забил голкипер немцев Марк-Андре тер Штеген.

Чилийцы сыграли вничью с австралийцами и финишировали на второй строчке в квартете. На гол Джеймса Троизи южноамериканская команда ответила точным ударом Мартина Родригеса.

28 июня португальцы (первая команда квартета А) сыграют с чилийцами в Казани, а 29 июня немцы встретятся с мексиканцами, занявшими второе место в группе А, в Сочи.

Кубок конфедераций проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля.