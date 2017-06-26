В результате беспорядков в Лондоне пострадали шестеро полицейских

В Лондоне прошли акции протеста против полицейской жестокости. В результате столкновений с демонстрантами пострадали шестеро стражей порядка, четверо из них госпитализированы. Об этом сообщает The Guardian.

Видео с места событий публикует Ruptly. Поводом для протестов стала смерть 25-летнего чернокожего Эдира Да Косты после того, как 15 июня его машину остановили сотрудники полиции. Через шесть дней после задержания мужчина скончался в больнице.

Демонстранты утверждают, что во время ареста сотрудники органов правопорядка жестоко его избили. При этом независимая комиссия по приему жалоб на действия полицейских утверждает, что, по предварительным данным, да Косте не нанесли никаких травм.

Столкновения между демонстрантами и полицейскими начались около полицейского участка в районе Стратфорд. Протестующим преградили путь к зданию, в результате чего в стражей порядка полетели кирпичи.

Как отмечает издание, родственники погибшего мужчины не приняли участия в акции, заявив, что они не поддерживают действия активистов.