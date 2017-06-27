Команда аналитиков «ВТБ Капитала» признана лучшей в России

Аналитическая команда «ВТБ Капитала» заняла первое место в России по итогам опроса Institutional Investor Emerging EMEA Research Team Ranking 2017. Об этом «Ленте.ру» сообщили в финансовой организации.

Кроме того, «ВТБ Капитал» занял шестое место по всему региону EMEA (Europe, the Middle East and Africa), опередив все российские банки и ряд глобальных игроков. Это самая высокая оценка, полученная российским банком в данной категории.

Итоговые рэнкинги основаны на результатах голосования 680 аналитиков и портфельных управляющих из 358 международных инвестиционных компаний, под управлением которых находится порядка 357 миллиардов долларов в акциях и 321 миллиард долларов в облигациях развивающихся стран региона EMEA.

Гендиректор «ВТБ Капитала» Алексей Яковицкий сказал: «Ежегодное исследование Institutional Investor является наиболее авторитетным критерием оценки деятельности аналитических подразделений ведущих мировых финансовых институтов. Хотелось бы поблагодарить наших клиентов за высокую оценку качества аналитики и профессионализма команды "ВТБ Капитал"».

Команда аналитиков «ВТБ Капитала» предлагает своим клиентам профессиональный взгляд на российский рынок и качественную аналитику по стратегии в экономической, политической и корпоративной сферах. На сегодняшний день аналитики «ВТБ Капитала» покрывают деятельность примерно 130 компаний, ежегодно публикуя более 2 200 обзоров, в которых анализируются как финансовая информация, так и новости, влияющие на деятельность компаний.