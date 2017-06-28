В Общественной палате сочли методы борьбы с незаконными митингами нежными

Российские правоохранительные органы действуют очень мягко против участников и организаторов несанкционированных акций протеста. Такое мнение высказал секретарь Общественной палаты России (ОП) Валерий Фадеев в интервью РИА Новости в среду, 28 июня.

«В России довольно нежное отношение к несанкционированным митингами», — сказал общественник. Для сравнения он привел опыт Франции, где «полиция может действовать сколь угодно жестко: водометами, резиновыми пулями, слезоточивым газом», если протестующие не разошлись после двух предупреждений.

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В России же полиция обходится протоколами об административном нарушении, подчеркнул Фадеев. По его мнению, это «предельно мягкое наказание».

Вместе с тем секретарь палаты призвал не торопиться с изменением законодательства в этой сфере. «Надо подождать, не надо спешить ужесточать, надо посмотреть, как дальше это будет развиваться», — подчеркнул он.

Накануне, 27 июня, бывший секретарь ОП, врио главы Удмуртии Александр Бречалов рассказал президенту Владимиру Путину, что в регионе были попытки провести оппозиционные мероприятия. Глава государства, в свою очередь, подчеркнул, что «все имеют право проявить инициативу».

На минувшей неделе Путин на встрече с членами ОП заявил, что политических протестных акций не следует опасаться, если они направлены на решение конкретных проблем. При этом он подверг критике митинги, которые используются политиками для саморекламы.