Почти 150 многоэтажек в Великобритании признаны пожароопасными

Проверка многоэтажных жилых домов в Великобритании выявила 149 зданий, облицовка которых не соответствует нормам противопожарной безопасности. Об этом сообщает Reuters.

Как пояснил пресс-секретарь премьер-министра Терезы Мэй, эти строения расположены в 45 муниципалитетах, а полученные данные означают, что тест провален на 100 процентов.

BBC News уточняет, что во время проверки эксперты исследовали образцы, полученные с 600 зданий по всей стране.

Британские власти начали масштабную проверку жилых домов после того, как на западе Лондона полностью выгорело многоэтажное жилое здание. Следователи подтвердили гибель 80 человек, однако, по их словам, число жертв будет расти.

19 июня начальник полиции британской столицы Стюарт Канди заявил, что не все жертвы будут идентифицированы. «Если пожар стал результатом преступной халатности, я сделаю все, что в моих силах, чтобы привлечь к ответственности виновных», — пообещал Канди.

Как сообщала «Русская служба Би-би-си», среди наиболее вероятных версий причин пожара — дефект электропроводки, взрыв газа и возгорание холодильника в одной из квартир. Ряд экспертов считают, что быстрое распространение огня по стенам здания стало возможным из-за внешней облицовки, сделанной из горючих материалов.

Пожар в 24-этажном жилом доме в британской столице произошел в ночь на 14 июня. Здание выгорело практически полностью. Большинство жильцов дома составляли выходцы из Африки и стран Ближнего Востока.