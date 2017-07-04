Из пруда на востоке Франции похитили 600 килограммов карпа

Неизвестные похитили около 600 килограммов карпа из пруда в коммуне Сопп-ле-Ба на востоке Франции (департамент Верхний Рейн, регион Эльзас). Об этом пишет Ouest France.

По информации издания, инцидент произошел в конце июня, но прессе об этом стало известно только сейчас. Жандармы, расследующие происшествие, полагают, что злоумышленники выловили рыбу с помощью большой сети. По их мнению, на то, чтобы вытащить из воды такое количество карпов, им понадобилось значительное время.

Ouest France обращает внимание на тот факт, что регион славится жареными карпами. Пять лет назад около 30 владельцев местных кафе и ресторанов разработали специальный «маршрут жареного карпа», призванный привлечь внимание туристов к этому специалитету.

В начале июня прошлого года неизвестные украли всех осетрят из бассейна с плавучими фикусами бонсай в «Аптекарском огороде» в Москве. В администрации сада заявили, что этих животных кормили кормом для декоративных рыб, а потому они ядовиты, и их употребление в пищу может привести к летальному исходу. В конце июля пресс-секретарь «Аптекарского огорода» Ольга Архипова сообщила, что похищенных осетрят вернули в бассейн.