На заводе General Motors в Детройте произошел взрыв

На сборочном заводе General Motors, расположенном в американском городе Детройте, произошел взрыв, передает в среду, 5 июля, телеканал FOX 2.

Вначале полицейские сообщили, что в результате пострадали не менее трех человек. Однако впоследствии сотрудники пожарной службы уточнили, что ранение получил всего один человек и произошедшее «не было крупным инцидентом».

Точное число пострадавших неизвестно, однако, как рассказал телеканалу представитель General Motors, один человек был госпитализирован.

Пожарные также отметили, что случившиеся можно отнести к «небольшому взрыву или химической реакции».