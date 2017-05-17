На пороховом заводе в Польше произошел мощный взрыв

На заводе по производству пороха в польском Монколько (Нижняя Силезия) произошел мощный взрыв. Об этом в среду, 17 мая, сообщает телеканал TVN24.

По данным спасателей, два человека пропали без вести, шесть получили ранения и травмы. В результате происшествия обрушилось производственное здание.

На месте взрыва работают несколько пожарных расчетов и медики. Кинологи с собаками обследуют руины в поисках пропавших сотрудников, которые могут находиться под завалами.

По словам мэра Монколько Урсулы Врубель, взрыв был такой мощности, что практически во всех домах населенного пункта были выбиты стекла.

Как указывает телеканал, пороховой завод в этом городе являлся, вероятно, старейшим в мире — производство здесь было начато еще в XVII веке.

