Россия предложила СНГ направить в Сирию контингент для совместного мониторинга

Россия обратилась к странам СНГ с предложением направить контингент в Сирию для совместного мониторинга в зоне деэскалации. Об этом в среду, 5 июля, заявил в Астане глава российской делегации на переговорах по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, передает РИА Новости.

«Сейчас стоит вопрос о том, какие воинские контингенты — хочу здесь подчеркнуть — военных наблюдателей каких стран привлечь для миротворческой миссии в Сирии», — сообщил дипломат, отметив, что речь не идет о «навязывании какого-то решения».

