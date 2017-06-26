Лавров и Тиллерсон обсудили вопросы урегулирования в Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник, 26 июня, обсудил с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном тематику урегулирования кризиса в Сирии. Об этом сообщается на сайте МИД. Разговор состоялся по инициативе американской стороны.

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Собеседники говорили о необходимости закрепления режима прекращения огня, в частности, через астанинский процесс, наращивания борьбы против террористических группировок и пресечения попыток применения химических отравляющих веществ.

Лавров призвал США принять меры для недопущения провокаций в отношении сирийских правительственных войск, ведущих операции против террористов.

Главы внешнеполитических ведомств условились продолжать контакты, в том числе по вопросам двусторонней повестки дня.

4 мая три страны-гаранта — Россия, Турция и Иран подписали меморандум о создании четырех зон безопасности в Сирии. Они будут созданы в следующих регионах: в провинции Идлиб, на территориях Латакии, Алеппо и Хама; на севере провинции Хомс; в Восточной Гуте; на юге Сирии — провинциях Дераа и Кунейтра. Там будет запрещено применение оружия, кроме того, туда доставят гуманитарную помощь.