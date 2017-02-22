Лавров анонсировал начало нового раунда переговоров по Сирии в Женеве

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что очередной раунд переговоров по сирийскому урегулированию начнется в Женеве 23 февраля. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам главы внешнеполитического ведомства, состав участников встречи, в целом, можно считать приемлемым, однако представительство могло быть и шире. Он пояснил, что имеет в виду курдов.

Как подчеркнул глава МИД, в Москве последовательно выступают за то, чтобы выполнять решения Совета Безопасности ООН и обеспечивать представительство всего спектра оппозиции. «Без курдов, конечно, этого не обеспечить. Понимаем также, что есть определенные сложности в позициях внешних игроков», — заметил он.

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Лавров напомнил, что на переговорах в Женеве будут представлены группы, сформированные в свое время на встречах в Каире, Москве и Эр-Рияде, а также отряды вооруженной оппозиции, которые участвуют во встречах на площадке Астаны и подписали с сирийским правительством соглашения о прекращении огня.

27 января стало известно о переносе даты переговоров в Женеве, о котором заявил Лавров. По его словам, на встрече по Сирии в столице Казахстана «было четко заявлено, что усилия по продвижению политического урегулирования, которые предпринимаются на площадке Астаны, будут вкладом в межсирийские переговоры в Женеве под эгидой ООН».