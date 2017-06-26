Мир
 

На сирийские переговоры в Астану прибудет представитель США

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Представитель США прибудет в Астану для участия в переговорах по Сирии. Об этом сообщил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов, его слова передает РИА Новости.

«Ожидается, что США также направят своего высокопоставленного представителя для участия в качестве наблюдателей в очередном раунде переговоров астанинского процесса», — пояснил он, отметив, что в очередной раз стороны соберутся в июле. Абдрахманов также сообщил, что Россия, Турция, Иран, Иордания и спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура уже подтвердили свое участие.

Меморандум о создании зон безопасности в Сирии был подписан в Астане 4 мая странами-гарантами — Россией, Турцией и Ираном. Предполагается создание четырех зон в провинции Идлиб, на территориях Латакии, Алеппо и Хамы; на севере провинции Хомс; в Восточной Гуте; на юге Сирии — провинциях Дераа и Кунейтра. В этих регионах будет запрещено применение оружия. Кроме того, туда доставят гуманитарную помощь.

8 мая Россия внесла в Совбез ООН проект резолюции о поддержке зон деэскалации. За три дня до этого генсек ООН Антониу Гутерреш одобрил соглашения, принятые в Астане.

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