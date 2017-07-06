Турецкая полиция задержала главу отделения Amnesty International

Турецкая полиция задержала участников встречи членов правозащитных организаций. Об этом сообщает Reuters.

Мероприятие, на котором обсуждались вопросы обмена информацией между правозащитными группами, проходило в одном из отелей на острове недалеко от Стамбула. Полиция ворвалась в номер и задержала 12 человек, включая главу турецкого отделения Amnesty International Идиля Эсера. Среди задержанных также семь членов правозащитных групп, два иностранных инструктора — из Германии и Швеции, — а также владелец гостиницы.

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Всех задержанных отвезли в полицейский участок, в чем их подозревают, пока не сообщается.

Правозащитная организация Amnesty International неоднократно критиковала турецкие власти. Так, в апреле 2016 года она заявила, что Анкара вопреки взятым на себя обязательствам высылает беженцев обратно в Сирию, где им угрожает опасность.