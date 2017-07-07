Путин поручил устранить последствия природных пожаров и паводков в регионах

Президент Владимир Путин поручил руководству регионов, пострадавших от паводков и природных пожаров, приложить все усилия для скорейшей ликвидации ущерба, нанесенного стихией. Такое распоряжение он сделал по итогам рабочей встречи с главой МЧС Владимиром Пучковым. Об этом сообщает сайт Кремля в пятницу, 7 июля.

Беседа президента с главой МЧС состоялась поздно вечером в четверг, говорится в сообщении. Пучков в частности доложил, что с учетом неблагоприятного прогноза и сложной паводковой ситуации силами ведомства «организована деятельность органов управления и группировки сил РСЧС». Кроме того, он рассказал, что сейчас в 41 субъекте Федерации введен особый противопожарный режим.

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«Наиболее сложная обстановка складывается на территории Республики Саха (Якутия), а также в Иркутской области, в Республике Бурятия, в Забайкальском крае и ряде других регионов», — уточнил министр.

В этот же день Путин по телефону заслушал доклады глав нескольких СФ, чьи территории больше всего пострадали от паводков и пожаров. О ситуации доложили глава Якутии Егор Борисов, губернаторы Иркутской области Сергей Левченко, Ульяновской области Сергей Морозов и руководитель Татарстана Рустам Минниханов.

С конца апреля в Сибири действует режим чрезвычайной ситуации. Особо острая ситуация с природными пожарами складывается в Иркутской области и Бурятии. 28 апреля из-за высоких температур воздуха и усиления порывов ветра (более 25 метров в секунду) на территории этих регионов огонь перекинулся на пять населенных пунктов. В результате огнем уничтожены порядка 80 жилых домов, а также объекты социальной инфраструктуры.