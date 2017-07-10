Кудрин предрек России потерю статуса технологической державы

Россия рискует потерять статус технологической державы. Об этом в понедельник, 10 июля, в ходе лекции в Ельцин-центре заявил глава совета Центра стратегических разработок, бывший министр финансов Алексей Кудрин, передает ТАСС.

«Статус технологической державы можем потерять. Россия будет расти по-прежнему медленнее, чем весь мир, что уменьшит нашу долю в мировой экономике, и притяжение России [для бизнеса] уменьшится», — приводит агентство его слова.

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2 июня Кудрин говорил, что российская экономика пережила «потерянное десятилетие». «У нас, включая 2017 год, если у нас экономический рост будет 1,5 процента или 2 процента, то с 2008 по 2017 год — десять лет средний темп роста один процент. Это потерянное десятилетие», — отмечал эксперт. Он также посетовал на то, что за прошедшее десятилетние в стране не сложилось инновационной экономики.

В апреле, выступая на Красноярском экономическом форуме, Кудрин назвал одну из причин слабого роста российской экономики. По его словам, одной из крупнейших структурных проблем является чрезмерное присутствие государства. Причиной низкой мотивации госкомпаний он назвал в том числе их большую долю в ведущих отраслях и как следствие — слабую конкуренцию.