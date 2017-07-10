Министр транспорта и главный архитектор Крыма подали в отставку

Министр транспорта Крыма Анатолий Волков и главный архитектор республики Анна Царева подали заявления об отставке. Об этом говорится в понедельник, 10 июля, на сайте крымского правительства.

Как отмечается в сообщении, заявления об увольнении они написали по собственному желанию.

Соответствующие указы будут вскоре опубликованы на портале правительства Крыма. В то же время Волков будет исполнять свои обязанности до 4 августа.

7 июля в Крыму назначили вице-премьером Владимира Серова. Он будет заниматься вопросами энергетики, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства.

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Днем ранее глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал отставку руководителей трех региональных ведомств: министров курортов и туризма Сергея Стрельбицкого, топлива и энергетики Светланы Бородулиной и жилищно-коммунального хозяйства Сергея Карпова. Также, по словам Аксенова, по собственному желанию уволится мэр Ялты Андрей Ростенко.

1 июня глава Крыма поручил архитектурно-градостроительному совету заставить разработчиков Генерального плана Ялты полностью поменять концепцию проекта. Выяснилось, что предложенный план предусматривает расширение зон жилой многоэтажной застройки за счет уменьшения санаторно-курортной и парковой зон.

В конце марта глава региона высказал мнение, что Ялта является лидером по строительному беспределу.