В Уфе обнаружили незаконную схему привлечения денег на строительство жилья

Прокуратура Ленинского района города Уфы (Республика Башкортостан) выявила незаконную схему привлечения денег покупателей на строительство жилья. Об этом в среду, 12 июля, в региональном управлении ведомства сообщили «Ленте.ру».

Как отмечается в сообщении, с 2016 года по настоящее время три жилищно-строительных кооператива (ЖСК) — «Союзный», «Союзный 12/1», «Союзный 12/2» и «Союзный 13/2» — получили от частных лиц и организаций более 68 миллионов рублей в качестве паевых взносов на строительство многоквартирных домов в микрорайоне Затон Ленинского района Уфы.

Материалы по теме Статистическая грешность Что стоит за рекордным снижением количества преступлений в ушедшем году Прописали лечение Как в России применяют новый подход к борьбе с коррупцией

При этом на деле стройка велась застройщиком ООО «Группа компаний СУ-10», с которым у кооперативов были заключены договоры инвестирования. Благодаря подобному посредничеству строительная фирма могла уклоняться от исполнения законодательства о долевом жилищном строительстве, в частности, о страховании ответственности перед дольщиками.

По итогам прокурорских проверок в отношении председателя всех ЖСК возбуждено четырех уголовных дела по части 1 статьи 200.3 УК РФ («Привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве многоквартирных домов в крупном размере»).

12 июня Бизнесмен Сергей Полонский получил пять лет колонии за хищение 2,6 миллиарда рублей дольщиков. Сразу после оглашения приговора, он был освобожден в зале суда по истечении срока давности. По версии следствия, в 2008—2009 годах Полонский вместе с членами совета директоров «Миракс Групп» похитил около 2,6 миллиарда рублей при строительстве жилищных комплексов «Рублевская Ривьера» и «Кутузовская миля».

