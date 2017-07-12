Спорт
 

Триатлонисту Парамонову вынесли приговор за избиение бывшей супруги

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Роман Парамонов
Роман Парамонов

Суд на полтора года ограничил свободу триатлонисту Роману Парамонову, признав его виновным в избиении бывшей супруги — тренера по легкой атлетике Надежды Семенюк. Об этом ТАСС заявил адвокат потерпевшей Александр Карабанов.

«Мировой судья судебного участка № 205 Крылатского района признал Парамонова виновным по части 1 статьи 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью") и назначил ему наказание в виде ограничения свободы на один год и шесть месяцев», — сказал защитник.

В течение этого времени Парамонову запрещено выезжать за пределы Москвы и Московской области, посещать массовые мероприятия, а также изменять место жительства без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденным наказания. Кроме того, спортсмен раз в месяц обязан лично отмечаться в этом органе.

По словам Карабанова, при вынесении решения суд не усмотрел отягчающих обстоятельств. Парамонов полностью признал вину и раскаялся. Кроме того, на иждивении у него есть трое несовершеннолетних детей.

Уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровья» в отношении 34-летнего Парамонова было возбуждено в феврале 2017 года. Согласно материалам следствия, мужчина ударил Семенюк по лицу, в результате чего она получила черепно-мозговую травму. Позже обвинение было переквалифицировано на более тяжкое — причинение вреда средней тяжести.

По данным журнала Cosmopolitan, в спортивном сообществе Парамонову объявили бойкот. В феврале в Москве состоялся благотворительный забег, в рамках которого собирали деньги на лечение Надежды Семенюк, а организаторы соревнований Ironstar заявили, что Парамонов больше не будет допущен до соревнований.

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