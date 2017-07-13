СМИ узнали о возможной отмене встречи Рябкова и Шэннона

Встреча заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова и заместителя госсекретаря США Томаса Шэннона, намеченная на 17 июля, может не состояться. Об этом в четверг, 13 июля, пишет газета «Известия».

Источники газеты указывают, что встреча будет отменена, если США не вернутся к обсуждению вопроса об арестованной российской дипломатической собственности в Штатах, а также не сформируют взаимовыгодную повестку консультаций.

Рябков в разговоре с газетой отметил, что американская санкционная политика противоречит задачам улучшения отношений и основана на противоправных подходах. «Мы никогда не сойдемся с США по поводу санкций. Они считают, что это законный метод ведения международных дел, мы уверены в его противоправности. (...) То, что мы не отреагировали на противозаконный захват нашей собственности, не значит, что этого не произойдет в дальнейшем», — сказал он.

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Сотрудник пресс-службы Госдепартамента Фрэнки Штурм сказал «Известиям», что американская сторона уже начала готовиться к встрече. Кроме того, по словам источников газеты в Госдепартаменте и посольстве США в России, американцы активно готовятся к консультациям.

21 июня Рябков заявил, что Москва отказывается от двусторонних консультаций с Вашингтоном по проблемам в отношениях после расширения американских санкций. «Обстановка не располагает к проведению раунда такого диалога, тем более что и содержания для него не набирается», — пояснил тогда дипломат.

В конце декабря прошлого года Вашингтон решил в течение 72 часов выслать 35 российских дипломатов, а также закрыть доступ к жилым посольским комплексам в штате Мэриленд и в городе Нью-Йорк.