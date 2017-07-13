«Дон-строй» не изменит стратегию продаж с выходом в комфорт-класс

Компания «Дон-строя» в ближайшее время намерена вывести на московский рынок сразу два проекта в новом для себя сегменте комфорт-класс — в бывшей промзоне Калошино на Открытом шоссе будет построен жилой квартал на 1,1 миллиона квадратных метров, а на Ореховом бульваре жилой комплекс на 172,2 миллиона квадратных метров, сообщили «Ленте.ру» в компании.

При этом, согласно стратегии девелопера, который все текущие проекты реализует по ценам выше, чем в среднем по рынку, цены в домах комфорт-класса заявлены также выше среднерыночных. Так в Калошино стоимость квадратного метра предварительно определена на уровне 195 тысяч рублей, а на Ореховом бульваре — 187 тысяч рублей. Между тем, по данным IRN, средний уровень цен на квартиры в районе Метрогородка (в непосредственной близости с Калошино), составляет чуть выше 136,4 тысячи рублей за квадратный метр, в районе Зябликово (Ореховый бульвар) — около 124,7 тысячи рублей за квадратный метр.

Ценовая политика девелопера не отпугивает его покупателей, для которых имя застройщика и уровень проектов, очевидно, важнее цены. По данным компании, за первое полугодие 2017 года в объектах «Дон-строя» было реализовано около 49 тысяч квадратных метров жилой недвижимости, что на 42 процента больше показателя прошлого года.

Всего за январь-июнь было реализовано 1196 объектов недвижимости — квартир, коммерческих помещений и машиномест, общая площадь которых составила более 65 тысяч квадратных метров. Выручка компании достигла максимального показателя за всю историю — 15,7 миллиарда рублей, а сумма поступлений - около 19,5 миллиарда рублей.

В компании отмечают — в структуре выручки доля квартир бизнес-класса составила 52,6 процента, а класса Premium – 15,3 процента. Существенную динамику роста показал и сегмент De Luxe, доля которого выросла до 32,1 процента.