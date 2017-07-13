Второй Московский финансовый форум пройдет в сентябре

8 сентября в российской столице пройдет Второй Московский финансовый форум. Ключевая тема мероприятия в нынешнем году — «Финансовая система конкурентоспособной экономики XXI века: вызовы и решения». Об этом говорится в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру».

Форум уже стал уникальной площадкой для обсуждения актуальных тем развития финансово-экономической системы России. Он объединит представителей власти, профессионального и экспертного сообщества международного уровня, бизнеса, а также политических и общественных деятелей.

Участники форума обсудят глобальные экономические вызовы, меры вывода экономики из тени, проблемы бюджетной и налоговой политики, перспективы развития межбюджетных отношений, государственных закупок, а также тенденции развития системы государственного финансового контроля.

Более 1500 делегатов примут участие в профессиональной дискуссии, сфокусированной на проблемах долгосрочной устойчивости финансовой системы, вопросах экономической политики и сфер регулирования Минфина России.

Форум пройдет в ЦВЗ «Манеж». Дата проведения мероприятия приурочена к Дню финансиста — дню учреждения Минфина России. В 2017 году финансовое ведомство отмечает свое 215-летие, а Москва — крупнейший финансовый центр России и Восточной Европы — отмечает 870-летие.