Блогер потроллил «Кока-Колу» за кражу слогана «поехал бухнуть»

Канадский блогер B Richmond снял ролик, в котором потроллил компанию «Кока-Кола» за воровство его слогана. Об этом сообщает BuzzFeed.

В ноябре 2013 года B Richmond выпустил рэп-клип под названием «Поехал бухнуть» (Out for a rip), в котором в ироничной манере рассказал о том, как отдыхал с друзьями за городом. Ролик набрал более 12 миллионов просмотров и стал вирусным, а блогер зарегистрировал одноименную торговую марку.

Однако в мае 2017 года «Кока-Кола» начала продавать напитки в бутылках, на этикетке которых появился его слоган. В ответ B Richmond записал новый клип «Поехал глотнуть» (Out for a sip), в котором кратко описал ситуацию и через снявшегося в видео адвоката предъявил компании официальные претензии.

Помимо удаления своего слогана с этикеток, блогер потребовал привезти ему грузовик «Кока-Колы», купить билет на матч любимой хоккейной команды, покрасить джип и оплатить билет на самолет до города Саскатун, где он хочет повидаться с кузеном. Представители «Кока-Колы» отметили, что уже посмотрели ролик и связались с блогером для обсуждения деталей досудебного соглашения.