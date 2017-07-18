Рябков потребовал у Вашингтона вернуть российскую дипсобственность

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью газете «Коммерсантъ» заявил о недопущении каких-либо увязок в вопросе возвращения российской дипломатической собственности в США и потребовал у Вашингтона снятия ареста с российских посольских объектов в стране.

«Что касается российской дипсобственности, то мы исключаем какую бы то ни было увязку этого вопроса с разговором о выделении участка под строительство нового генерального консульства США в Санкт-Петербурге. Американцы произвольно, без каких-либо мотивов, причин и оснований изъяли нашу дипсобственность и точно так же, без каких-то дополнительных прибамбасов, довесков, и прочих гарниров, должны нам ее вернуть», — указал Рябков.

Он добавил, что речь идет о российской собственности, поэтому Вашингтон должен вернуть ее «безусловно, безоговорочно и без каких-то дополнительных требований».

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Ранее 18 июля Рябков на встрече со старшим заместителем Госсекретаря Томасом Шенноном заявил о том, что Россия оставляет за собой право на ответные меры в случае продолжения блокирования своей дипсобственности в США.

В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Вашингтон должен вернуть объекты недвижимости, не ставя Москве никаких условий. Так он прокомментировал заявление высокопоставленного чиновника Белого дома о том, что американские власти потребуют «что-то взамен».

Уходящая администрация президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года закрыла российским дипработникам доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным дачам постпредства России в Нью-Йорке и российского посольства в Вашингтоне.