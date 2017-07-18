В АСВ назвали дату начала выплат вкладчикам «Югры»

Выплаты возмещений вкладчикам банка «Югра» начнутся 20 июля. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник, 20 июля, на сайте Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

«20 июля 2017 года АСВ начнет выплату возмещения вкладчикам банка "Югра" через банки-агенты: "ВТБ 24", Сбербанк, Россельхозбанк, "ФК Открытие" и "Уралсиб", — сказано в сообщении.

Ранее во вторник заместитель председателя Центробанка Василий Поздышев заявил, что информационные вбросы, направленные против банка «Югра», преждевременны и опасны. Он уточнил, что первоочередной задачей временной администрации, которая приступила к работе в банке 10 июля, является сведение банковского баланса.

12 июля, первый заместитель председателя Центробанка Дмитрий Тулин призвал не спешить с прогнозами о ситуации вокруг банка «Югра». «Временная администрация проводит обследование финансового состояния банка. Давайте подождем результатов», — говорил он. При этом акционеры «Югры» готовы провести санацию банка за счет собственных средств, сообщал экс-председатель правления банка Дмитрий Шиляев. По его словам, банк не проводил сомнительных операций, а вся финансовая отчетность соответствовала международным и российским нормам.

10 июля Банк России установил мораторий на удовлетворение требований кредиторов «Югры». Выплаты вкладчикам банка станут одним из крупнейших страховых случаев за время расчистки банковской системы, признают в ЦБ. На 1 июня в кредитной организации было 170 миллиардов рублей застрахованных вкладов, уточнил зампред Центробанка Василий Поздышев. Всего объем вкладов физлиц в «Югре» составляет 185 миллиардов рублей.