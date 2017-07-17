Сбербанк, «Открытие», ВТБ 24 выплатят возмещение вкладчикам «Югры»

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выбрало пять банков, через которые будут осуществляться выплаты возмещений вкладчикам «Югры». Это крупнейшие государственные и частные банки: Сбербанк, ВТБ 24, «Открытие» и другие.

Начальник аналитического управления БКФ Максим Осадчий объяснил «Бизнес FM», почему выбор пал именно на эти кредитные учреждения. По его словам, главные критерии при выборе банков, которые осуществляют выплаты страховых возмещений, это финансовая устойчивость и разветвленная сеть. Второе, по его словам, даже важнее — это позволит клиентам получать деньги в удобном режиме.

Как следует из отчета АСВ, «Открытие», наряду со Сбербанком и ВТБ 24 в 2016 году осуществило наибольшее количество выплат. О том, как происходит возмещение и что делать клиентам, рассказал управляющий директор по розничному бизнесу банка «Открытие» Алексей Карчажкин.

«Главное, на что нужно обратить внимание — вся процедура страховых выплат уже четко отработана и неоднократно успешно реализована. Все вклады частных лиц и индивидуальных предпринимателей, в совокупности не превышающие 1,4 миллиона рублей, надежно застрахованы», — заявил он.

По его словам, сама процедура оформления выплаты достаточно проста. После объявления о начале страховых выплат (обычно это происходит в течение двух недель после самого страхового случая), необходимо прийти в банк-агент с паспортом. В первые дни обычно есть большой наплыв, так что если есть возможность, лучше выждать несколько дней, чтобы не стоять в очередях. Еще удобней записаться на выплату через чат-бот банка «Открытие» в социальной сети Facebook. Тогда не придется стоять в очередях, а можно прийти к назначенному времени.

Уже на месте вы заполняете заявление о выплате страхового возмещения. Частным лицам деньги выплачиваются наличными или переводятся на счет. Для индивидуальных предпринимателей выплата осуществляется только переводом на счет.

Выплаты страхового возмещения вкладчикам «Югры» начнутся не позднее 24 июля 2017 года. Дополнительную информацию о порядке выплаты страхового возмещения можно получить по телефону «горячей линии» АСВ (8-800-200-08-05).

10 июля Банк России установил мораторий на удовлетворение требований кредиторов «Югры». Выплаты вкладчикам банка станут одним из крупнейших страховых случаев за время расчистки банковской системы, признают в ЦБ. На 1 июня в кредитной организации было 170 миллиардов рублей застрахованных вкладов, уточнил зампред Центробанка Василий Поздышев. Всего объем вкладов физлиц в «Югре» составляет 185 миллиардов рублей.