В Госдепе прокомментировали встречу Рябкова и Шеннона

В Вашингтоне считают состоявшуюся накануне встречу заместителя главы МИД России Сергея Рябкова и заместителя госсекретаря США Томаса Шеннона событием, которое символизирует стремление обеих стран улучшить отношения. Об этом журналистам заявила представитель Госдепа, сообщает «Интерфакс».

«Переговоры продемонстрировали добрую волю, но ясно, что предстоит проделать еще большую работу», — сказала она.

Кроме того, она назвала беседу «жесткой, откровенной и осмотрительной».

По ее мнению, США и Россия находятся в поиске решения вызывающих взаимную озабоченность проблем, осложнивших двусторонние отношения между странами.

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Официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт сообщила журналистам, что Рябков и Шеннон будут продолжать контактировать, но на вопрос о следующей встрече дипломатов ответа не дала.

Встреча Рябкова и Шеннона состоялась 17 июля. Темой беседы была проблема арестованной американскими властями российской дипсобственности. Покидая Госдепартамент после более чем двух с половиной часов переговоров, Рябков заявил журналистам, что вопрос с возвращением дипломатической недвижимости практически решен.

В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Вашингтон должен вернуть объекты недвижимости, не ставя Москве никаких условий. Так он прокомментировал заявление высокопоставленного чиновника Белого дома о том, что американские власти потребуют «что-то взамен».

Уходящая администрация президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года закрыла российским дипработникам доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным дачам постпредства России в Нью-Йорке и российского посольства в Вашингтоне.

