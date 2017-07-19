В Великобритании повысят пенсионный возраст до 68 лет

Власти Великобритании с 2037 года повысят пенсионный возраст до 68 лет. Об этом заявил министр труда и пенсий Дэвид Гоук, сообщает в среду, 19 июля, The Telegraph.

Чиновник отметил, что на подобные меры было решено пойти из-за роста средней продолжительности жизни подданных Соединенного Королевства. В правительстве пояснили, что новые меры позволят сэкономить 74 миллиарда фунтов стерлингов к 2045-2046 году.

До этого повысить пенсионный возраст планировалось в 2044-м, однако впоследствии было решено перейти к новым правилам на семь лет раньше. Это изменение затронет тех, кто родился между 6 апреля 1970 года и 5 апреля 1978 года.

В настоящее время британцы выходят на пенсию в возрасте 67 лет.