В ВТБ 24 рассказали о популярности «народных» ОФЗ среди состоятельных граждан

Банк ВТБ 24 с июня продал ОФЗ для населения на три миллиарда рублей. Об этом рассказал президент банка Михаил Задорнов, сообщает Rambler News Service.

По его словам, средний размер одной покупки составляет более двух миллионов рублей, что позволяет говорить о большинстве покупателей как о «верхушке среднего класса».

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В июне директор департамента госдолга и государственных финансовых активов Минфина Константин Вышковский заявил, что «народные» облигации федерального займа пока так и не дошли до массового инвестора. По его словам, преимущественно подаются заявки на приобретение ОФЗ-н на сумму, превышающую 300 тысяч рублей

Продажа дебютного выпуска «народных облигаций» стартовала 26 апреля. Их можно приобрести в Сбербанке и ВТБ 24. В Минфине говорили, что условия выпуска ОФЗ-н являются щедрыми. Ведомство намерено обеспечить доходность на 0,5 процентных пункта выше классических трехлетних ОФЗ — 8,5 процента годовых.

В феврале глава финансового ведомства Антон Силуанов выразил надежду на то, что россияне будут покупать облигации на средства, не лежащие на банковских депозитах. «Конечно, нам хотелось бы, чтобы это были ресурсы, которые еще не в банковской системе, так называемые деньги из-под подушек», — говорил он.