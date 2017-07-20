Канадский генерал-губернатор дотронулся до королевы

Канадский генерал-губернатор Дэвид Джонстон в нарушение неформального протокола дотронулся до британской королевы Елизаветы II. Об этом сообщает CNN.

Инцидент произошел в Лондоне: королева спускалась по лестнице вместе с Джонстоном, и он слегка придержал ее за локоть. «Было немного неловко, когда мы спускались от Канадского дома на Трафальгарскую площадь. Там был этот ковер, он немного скользкий, и я подумал, может, стоит нарушить протокол», — рассказал генерал-губернатор. По его словам, он не хотел, чтобы Елизавета II споткнулась.

На официальном сайте монаршей фамилии Великобритании нет упоминания о том, можно ли дотрагиваться до королевы, однако каждый такой случай обсуждается в обществе и СМИ.